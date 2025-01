Stand: 20.01.2025 09:00 Uhr Volleyballer des SV Warnemünde auf Meisterkurs

Die Volleyball-Herren des SV Warnemünde haben am Wochenende die Tabellenführung in der 2. Bundesliga Nord verteidigt. Am Freitag wurde zunächst der Tabellenletzte Juniors Frankfurt mit 3:1 bezwungen. Eigentlich war es ein Auswärtsspiel, aber die Hessen verzichteten auf ihr Heimrecht. So war der SV Warnemünde am Sonntag erneut Gastgeber in der Arena Tschaikowskistraße in Rostock. Die neuntplatzieren Münster Volleys wurden ebenfalls mit 3:1 besiegt. Es war der 13. Erfolg im 14. Saisonspiel, der SVW bleibt damit auf Kurs Meisterschaft. Bis Mitte März will der Verein prüfen, ob ein Aufstieg in die 1. Volleyball-Bundesliga sportlich und finanziell machbar ist.

