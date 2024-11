Stand: 22.11.2024 11:30 Uhr Vogel des Jahres 2024: Kiebitz zieht im Rostocker Zoo ein

Im Rostocker Zoo ist eine neue Tierart zuhause. Seit kurzen wohnt ein Kiebitz in der Seevogelvoliere. Die Art steht in Deutschland auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere. Der Kiebitz symbolisiere, wie wichtig es sei, Lebensräume zu schützen, heißt es vom Zoo. Vor allem hätten intensive Landwirtschaft zu Verlusten von Brutplätzen des Kiebitzes geführt. "Wir freuen uns, den Kiebitz als Botschafter für den Naturschutz und die heimische Vogelwelt im Zoo zu begrüßen“, so Jonas Homburg, Vogelkurator in Rostock. Mit dem neuen Bewohner will der Zoo auch auf seine Besonderheiten aufmerksam machen. Der Kiebitz hat seinen Namen aufgrund seines unverwechselbaren "kiewit"-Rufes. Er gilt als besonders mutig und vertreibt ohne Scheu Fressfeinde. Um auf die Gefährdung der Art aufmerksam zu machen, hat der Naturschutzbund (NABU) den Kiebitz zum Vogel des Jahres 2024 gekürt.

