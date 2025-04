Stand: 16.04.2025 15:03 Uhr Versuchter Raubüberfall in Güstrow auf eine 61-Jährige

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine 61-Jährige am späten Dienstagabend in Güstrow (Landkreis Rostock) hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Kurz nach 22 Uhr sei die Frau am Bahnübergang nahe des Bahnhofs von einem Unbekannten bedroht worden. Sie war mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg. Der Täter habe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als die Frau sich weigerte, trat er auf sein Opfer ein. Plötzlich seien zwei Männer aus einem Auto ihr zu Hilfe gekommen. Die Frau flüchtete aus Angst und habe erst später Anzeige erstattet, so die Polizei. Sie sucht jetzt die Täter und die beiden unbekannten Helfern. Der Täter wird als 18-20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Die beiden Helfer sollen circa 35 Jahre alt gewesen sein. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock