Verkehrsverbund Warnow: Einzelfahrt kostet jetzt drei Euro

Eine Einzelfahrt mit dem Bus, der Bahn oder der S-Bahn kostet in Rostock jetzt drei Euro. Das sind 20 Cent mehr als zuvor. Das hat der Verkehrsverbund Warnow mitgeteilt. Zum Vergleich: In den Städten Greifswald, Schwerin und Stralsund liegen die Preise für eine Einzelfahrt bisher noch zwischen 2,30 und 2,50 Euro. Auch die Fahrradkarten, Tageskarten und Monatskarten sind in Rostock nun teurer. Doch nicht nur der Stadtverkehr ist davon betroffen: Auch das Busunternehmen Rebus hat die Preise für die einzelnen Zonen im Landkreis erhöht. Die Einzelfahrten in Güstrow und Bützow kosten ab heute 2,20 Euro. Laut Verbund sind die Erhöhungen nötig, weil auch die Energiepreise und die Kosten für das Personal gestiegen sind. Alte Fahrkarten können aber noch bis Ende September genutzt werden.

