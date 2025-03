Stand: 01.03.2025 09:01 Uhr Verfassungswidrige Graffiti an Rostocker Apotheke entdeckt

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend mehrere großflächige Graffiti an eine Apotheke im Rostocker Stadtteil Schmarl gesprüht. Laut Polizei handelt es sich um Hakenkreuze und andere verfassungswidrige Symbole auf der Außenfassade der Apotheke in zehn Metern Länge. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei auch online entgegen.

