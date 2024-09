Stand: 18.09.2024 14:53 Uhr Unimedizin Rostock: Mehr Präparationskurse für Gaststudenten

Mehr als 160 Studierende aus 18 Ländern hatten Anfang September die seltene Gelegenheit, einen Präparationskurs an der Universitätsmedizin Rostock zu besuchen. Unter Anleitung entnahmen und sezierten sie Organe an Körperspenden. Die angehenden Ärzte und Ärztinnen kamen unter anderem aus Syrien, Afghanistan, Marokko, USA, Norwegen und England. Alle studieren derzeit an der Universitätsmedizin Neumarkt A.M. am Campus Hamburg - einem internationalen Medizincampus. "Dass eine so große internationale Gruppe von hochmotivierten Studierenden in unserem Präparationssaal die Gelegenheit zur Weiterbildung nutzt, zeigt, dass unsere medizinische Ausbildung gefragt ist und auf einem sehr hohen internationalen Niveau stattfindet", so Emil Reisinger, Dekan und Wissenschaftlicher Vorstand. Er plane, die Kooperation mit dem internationalen Medizincampus auszubauen und künftig weitere Angebote zu schaffen.

