Unfall auf der A19 bei Rostock: Sportwagen kracht in Leitplanke

Auf der A19 zwischen Rostock-Süd und Rostock-Ost ist ein Mann am Dienstagmittag mit seinem Sportwagen in die Mittelleitplanke gekracht, das teilte die Polizei mit. Der 68-jährige Fahrer war in Richtung Rostock unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in die Mittelleitplanke.

A19 teilweise gesperrt: Bergungsarbeiten dauern an

Der Mann verletzte sich dabei am Arm und wurde in eine Klinik gebracht. Aus dem Motorraum qualmte es nach dem Aufprall: Die Feuerwehr löschte das Auto und musste den Wagen bergen. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an: Die A19 ist in Richtung Rostock teilweise gesperrt: Der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet.

