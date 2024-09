Stand: 09.09.2024 09:35 Uhr Unfall am Rostocker Stadthafen: Radfahrerin schwer verletzt

Am Rostocker Stadthafen ist am Morgen eine Radfahrerin von einem Auto angefahren worden. Das Auto war auf der Grubenstraße in Richtung Stadthafen unterwegs und wollte nach links auf die Straße "Am Strande" abbiegen. Der 29-jährige Autofahrer übersah dabei jedoch - vermutlich wegen des starken Regens - eine Radfahrerin, hieß es von der Polizei. Die Frau wollte an der Ampel die Straße "Am Strande" überqueren. Sowohl der Autofahrer als auch die Radfahrerin fuhren bei grüner Ampel los. Beim Abbiegen nahm der Autofahrer der 27-jährigen Rostockerin dennoch die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurde diese auf die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt. Ihre Verletzungen seinen jedoch nicht lebensbedrohlich, so eine Sprecherin der Polizei. Die Straße am Rostocker Stadthafen war von 7.30 Uhr bis 8 Uhr gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.09.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Fahrrad