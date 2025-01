Stand: 29.01.2025 13:42 Uhr Trächtige Stute vom Reiterhof in Kuhs gestohlen

Unbekannte sollen ein trächtiges Pferd von einem Reiterhof in Kuhs bei Güstrow (Landkreis Rostock) gestohlen haben. Die Besitzerin hatte die Stute "Kosa Nostra" in der Nacht zu Dienstag gemeinsam mit vier anderen Pfernden in einer sogenannten Laufbox auf dem Reiterhof untergebracht. Angestellte des Hofes bemerkten am folgenden Tag, dass das Tier verschwunden war. Die Stute hat eine Schulterhöhe von etwa 1,60 Metern und ist sichtbar trächtig. Zum Zeitpunkt des Diebstahls soll das Tier einen schwarz-blauen Nasenriemen mit silberfarbener Aufschrift "Kosa Nostra" getragen haben. Laut Besitzerin ist der Schimmel 15.000 Euro wert.

