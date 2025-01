Stand: 05.01.2025 09:20 Uhr Traditions-Feuerlöschboot offen für Seefahrts-Nachwuchs

Das Rostocker Traditions-Feuerlöschboot FLB - 40 soll verstärkt für Aktivitäten im Bereich Jugendarbeit und Ausbildung sowie caritative Angebote genutzt werden. Der Verein habe im Dezember 50.000 Euro Fördermittel vom Land für diese Zwecke erhalten, informierte ein Vereinsmitglied. Unter anderem soll die Zusammenarbeit mit dem Jugendkutter Likedeeler erweitert werden. Dort können Kinder und Jugendliche das Leben auf See kennenlernen. Auch Studierende der Seefahrtsschule Warnemünde erhalten Praxiskurse und Sicherheitstraining. Werften und Firmen in der Region unterstützen die Arbeit, indem sie Liegeplätze zur Verfügung stellen und das Feuerlöschboot technisch in Schuss halten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock