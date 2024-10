Stand: 17.10.2024 16:49 Uhr Toshiba baut doch keine Hybridloks in Rostock

Entgegen früheren Ankündigungen wird es in Rostock doch keine Ansiedlung des Unternehmens Toshiba geben. Der japanische Großkonzern wollte auf dem Gelände der Deutschen Bahn moderne Hybridloks montieren und etwa 200 neue Arbeitsplätze schaffen. So hieß es zumindest vor vier Jahren. Das Wirtschaftsministerium hatte geplant, das Vorhaben mit einem Millionenbetrag zu unterstützen. Für die Ansiedlung wurde bereits eine Zufahrtsstraße in Rostock Krummendorf für fast 6 Millionen Euro saniert. Jetzt teilte die Wirtschaftsförderung der Hansestadt mit, Toshiba sei abgesprungen. Auf dem ursprünglichen Gelände befindet sich bereits ein Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn, das bleibe auch weiterhin bestehen, so ein Sprecher der Bahn. Eine NDR-Anfrage bei Toshiba, warum man sich gegen den Standort Rostock entschieden hat, blieb bisher unbeantwortet.

