Stand: 15.09.2024 09:13 Uhr Tödlicher Unfall in Wiethagen bei Rostock

Bei einem Unfall in Wiethagen nahe Rostock ist in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Er sollte von der Polizei kontrolliert werden und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Kurz darauf kollidierte er mit einem Baum, das Fahrzeug überschlug sich, der Fahrer wurde auf den Rücksitz geschleudert und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Polizeibeamten konnten den deformierten Audi nicht öffnen und mussten auf die Feuerwehr warten. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche verstarb der 44-Jährige Deutsche noch am Unfallort. Laut Polizei hatten die Einsatzkräfte an dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen.

