Stand: 30.09.2024 13:37 Uhr Teterow: Reifenstecher von Polizei gefasst

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei in Teterow (Landkreis Rostock) informiert, dass ein Mann in der Innenstadt mehrere Autoreifen zerstochen haben soll. Kurz darauf konnte, dank einer vorliegenden Personenbeschreibung, ein 24-jähriger Deutscher in unmittelbarer Tatortnähe auf einem Parkplatz im Getrudensteig festgestellt und kontrolliert werden. Der in Teterow wohnende Mann soll wahllos 21 Reifen von insgesamt 15 geparkten Fahrzeugen beschädigt haben. Dabei zog sich seine Route offenbar von der westlichen Ringstraße über die Warener Straße, südliche Ringstraße, Schulstraße bis hin zur Von-Thünen-Straße. Als die Beamten ihn kontrollierten, stellten sie fest, dass er ein Springmesser dabei hatte, unter Drogen stand und angetrunken war. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Teterow ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock