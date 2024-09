Stand: 26.09.2024 12:48 Uhr Teterow: Mann fällt auf falschen Bankmitarbeiter herein

Am Mittwoch hat ein 39-Jähriger auf dem Polizeirevier Teterow (Landkreis Rostock) einen Betrug angezeigt. Der Mann hätte mehrere Anrufe von seiner Hausbank erhalten, so zeigte es zumindest sein Handy-Display an. Ein angeblicher Bankmitarbeiter informierte ihn, dass es einen Zugriff auf sein Konto gegeben haben soll. Durch eine Push-Tan-Freigabe könne er den Zahlungsvorgang abbrechen. Im Glauben, alles hätte seine Richtigkeit, kam der 39-Jährige der Aufforderung nach. Kurz darauf meldete sich der vermeintliche Bankmitarbeiter erneut und teilte mit, dass der Zahlungsabbruch erfolgreich war. Am nächsten Tag bemerkte der Geschädigte, dass auf seinem Konto 1.700 Euro fehlten. Die echten Mitarbeiter seiner Hausbank bestätigten den Betrug. Die Polizei weist darauf hin, dass niemals sensible Daten oder Push-Tan-Freigaben über das Telefon erfolgen sollten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock