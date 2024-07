Stand: 09.07.2024 19:58 Uhr Teterow: AfD-Politiker zum Stadtparlaments-Vorsitzenden gewählt

In Teterow haben die Stadtvertreter auf ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstag den AfD-Politiker Christian Wolter zum Vorsitzenden des Stadtparlaments gewählt. Damit ist erstmals in Mecklenburg-Vorpommern ein AfD-Politiker Vorsitzender einer Stadtvertretung. Wolter erhielt elf von 21 Stimmen in geheimer Wahl. Er erhielt auch Stimmen von anderen Fraktionen, da die AfD selbst nur sieben Abgeordnete stellt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock