AfD, BSW & Co: Vorpommerns politische Landschaft nach der Wahl Stand: 12.06.2024 16:21 Uhr Die politische Landschaft wird sich nach der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 auch in Vorpommern enorm verändern. Darüber spricht Mirja Freye im NDR MV Podcast "MV im Fokus" mit den NDR MV Reportern Christian Peplow und Robert Schubert.

Die Arbeit in den Kreistagen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, aber auch in den Bürgerschaften von Stralsund und Greifswald wird eine ganz andere sein als bislang. Umgekrempelt werden auch viele kleine Stadtvertreterrunden: in Sassnitz, Wolgast und Anklam beispielsweise. Sofort handlungsfähig werden dagegen die Gemeindevertreter der kleinen Orte sein. Denn hier dominieren nach wie vor die vielen Wählergemeinschaften, die allerdings selten ein politisches Etikett tragen.

AUDIO: AfD, BSW & Co – Vorpommerns politische Landschaft nach der Wahl (42 Min) AfD, BSW & Co – Vorpommerns politische Landschaft nach der Wahl (42 Min)

Von Mehrheiten, Minderheiten und von unbesetzten Mandaten

Die NDR MV Reporter waren vor der Kommunalwahl unterwegs, haben am Wahlabend Ergebnisse gesammelt und haben nach der Wahl den Überblick. Sie erzählen von den ersten Ergebnissen, die eingetrudelt sind, von Telefonaten mit Wahlvorständen spät in der Nacht, von den ersten Reaktionen nach der Wahl. Eigenes Erleben und der nüchterne Blick von Journalisten gehen Hand in Hand. Von Mehrheiten und Minderheiten ist die Rede und von unbesetzten Mandaten.

Den aktuellen NDR MV Podcast "MV im Fokus" gibt es ab sofort zum Download unter www.ndr.de/radiomv/podcasts, in der ARD Audiothek und in der NDR MV App.

Ihr Themenvorschlag für den Podcast Ihre Daten Anrede: Keine Anrede Frau Herr Vorname: * Nachname: * PLZ / Ort: * Straße / Nr.: Telefon: E-Mail: * Ihre Nachricht Betreff: * Nachricht: * Datei anhängen (optional): Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | MV IM FOKUS – Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern! | 13.06.2024 | 06:00 Uhr