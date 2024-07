Stand: 17.07.2024 06:59 Uhr Tessin: Langjähriger Bürgervorsteher erneut gewählt

Die Stadtvertretung in Tessin (Landkreis Rostock) wird fünf weitere Jahre von Klaus Scherer (Bündnis für Tessin) geleitet. Auf ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstagabend wählten ihn die Stadtvertreterinnen und -Vertreter einstimmig. Zum ersten Mal war Klaus Scherer 1992 zum Bürgervorsteher gewählt worden. Ganze 31 Jahre lang blieb er auf diesem Posten. Im vergangenen Jahr gab der heute 66-Jährige im Rahmen einer Gewissensentscheidung das Mandat ab. Jetzt stellte er sich erneut zur Verfügung. Scherer sagte NDR 1 Radio MV, das größte Projekt für Tessin sei aus seiner Sicht zunächst der Bau einer neuen Kita. Dafür seien die Weichen bereits gestellt. Zudem wolle die Stadtvertretung einen Raum für Jugendliche schaffen. Stärkste Kraft ist in dem Gremium eine Zählgemeinschaft aus SPD und zwei Einzelbewerbern, die insgesamt sechs Sitze hat. Die Liste "Bündnis für Tessin" stellt fünf Stadtvertreterinnen und -Vertreter. Die CDU hat vier Sitze in der Tessiner Stadtvertretung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock