Tag des offenen Denkmals in der Region Rostock

Der Auftakt zum "Tag des offenen Denkmals" ist bereits am Sonnabendabend. Die Hochschule für Musik und Theater in Rostock lädt um 19 Uhr zum Benefizkonzert ein. Mit den Einnahmen soll die Rostocker Marienkirche saniert werden.

Am Sonntag können Interessierte zahlreiche historische Orte besuchen. Allein in Rostock werden 24 Angebote präsentiert. Im Rathaus der Hansestadt gibt es zum Beispiel Vorträge zu den archäologischen Ausgrabungen hinter dem Rathaus. Am Kuhtor, in der Petrikirche, auf dem Traditionsschiff im IGA-Park sowie an vielen weiteren Standorten werden spezielle Führungen angeboten. In Warnemünde öffnet zudem das "Munch-Haus" seine Türen.

Auch im Landkreis Rostock sind zahlreiche Denkmäler geöffnet. In Linstow können Interessierte das Umsiedlermuseum besuchen. In Teterow geht es bei einer Führung um die Geschichte historischer Schulgebäude. In der Kirchruine Satow sind eine Andacht, ein Jahrmarkt und ein Festumzug zu erleben. In der Mühle in Kröpelin gibt es Führungen und Musik. Außerdem haben zahlreiche Dorfkirchen geöffnet.

