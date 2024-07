Stand: 20.07.2024 07:26 Uhr Streit eskaliert in der Rostocker Innenstadt

In der Rostocker Innenstadt sind am Freitagnachmittag mehrere Menschen in Streit geraten. Nach Informationen der Polizei gab es zunächst am Brunnen der Lebensfreude zwischen einer Gruppe von drei Personen und einem 42jährigen Syrer eine verbale Auseinandersetzung. Dabei soll laut Zeugenaussagen der Syrer bespuckt worden sein. Der Streit eskalierte. Als die Polizei eintraf, waren etwa acht Personen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Eine Person konnte sich unerkannt entfernen, sieben Personen wurden leicht verletzt, drei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen gegen 18 Uhr beobachtet haben.

