Stand: 20.12.2024 15:00 Uhr Stadtgebiet "WarnowQuartier": Im Januar beginnen Rodungen

Die Vorbereitungen für den Bau des WarnowQuartiers am Ostufer der Rostocker Unterwarnow gehen weiter. So beginnen Anfang Januar die Rodungen. Wie die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (RGS) mitteilt, werden etwa 10.000 Quadratmeter Sträucher und ca. 300 kleinere Bäume bis Ende Februar entfernt. Die Gehölze werden als Ausgleich und gemäß rechtskräftigem Bebauungsplan im Bereich Niederhagen bei Rövershagen (Landkreis Rostock) wiederaufgeforstet. Die Kosten betragen etwa 105.000 Euro. Im Laufe des Jahres sollen weitere Flächen beräumt werden. Bis 2029 soll auf einem 21 Hektar großen Gelände ein neues innovatives Stadtgebiet entstehen, das Wohnen und Arbeiten miteinander verbindet. Das WarnowQuartier ist eines von sieben Modellvorhaben in Deutschland, in dem zukunftsweisende Lösungen für den Städtebau von morgen entwickelt werden sollen, so die RGS.

