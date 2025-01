Stand: 13.01.2025 17:19 Uhr Special Olympics MV im Juli in Rostock

In Rostock finden vom 21. bis 23. Juli die ersten Special-Olympics für Mecklenburg-Vorpommern statt. Dabei messen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund um das Leichtathletikstadion in fünf Sportarten. Erwartet werden etwa 200 Athletinnen und Athleten, sowie ihre Betreuer und Familien. Wie die Rostocker Stadtverwaltung mitteilt, können sich die Teilnehmer bei den Landesspielen in den Sportarten Basketball, Boccia, Fußball, Leichtathletik und Schwimmen für die Nationalen Spiele im kommenden Jahr im Saarland qualifizieren. Neben den Wettkämpfen findet ein Rahmenprogramm mit Eröffnungsfeier, dem Gesundheitsprogramm "Healthy Athletes" sowie dem wettbewerbsfreien Angebot statt. Special Olympics ist weltweit die größte Sportorganisation für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2022 Teil der Bewegung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock