Schulanfang in Stadt und Landkreis Rostock

Nach sechs Wochen Sommerferien sind auch im Landkreis sowie der Hansestadt Rostock die Schülerinnen und Schüler in die Schule gestartet. Allein in Rostock gehen rund 21.500 Kinder und Jugendliche zur Schule. An den Grundschulen im Landkreis sind rund 2000 Mädchen und Jungen eingeschult worden - in Rostock gibt es rund 1800 Erstklässler. In Rostock steht weiterhin allen Schülern das kostenfreie Schülerticket auch in der Freizeit zur Verfügung, dass es jetzt auch digital - in der VVW-App gibt. Das Ticket als Plastik-Karte wird von heute an den Schulen verteilt. Im Landkreis Rostock ist weiterhin nur der Weg zur Schule und zurück kostenfrei - diese Papiertickets werden in dieser Woche über die Schulen verteilt. Für die Freizeit können Schüler, die im Landkreis Rostock wohnen, das sogenannte Krass-Freizeitticket kaufen - für 29 Euro. Dieses kann auf Antrag aber nun auch als Deutschlandticket bundesweit genutzt werden kann. Zum Schulstart hat die Polizei landesweit angekündigt, verstärkt die Verkehrssicherheit vor den Schulen im Land zu kontrollieren.

