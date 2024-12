Stand: 06.12.2024 07:10 Uhr Schülerzahlen gestiegen: Güstrow bekommt eine neue Grundschule

Güstrows Stadtvertreter haben am Donnerstagabend den Weg für die neue Grundschule "An der Nebel" frei gemacht und 1,2 Millionen Euro für Planungsleistungen freigegeben. Die geschätzten Baukosten liegen bei 8,4 Millionen Euro. Der Neubau ist notwendig geworden, weil die Grundschule am Hasenwald vor zehn Jahren geschlossen und später abgerissen wurde. Inzwischen sind die Schülerzahlen stärker gestiegen als vorausgesagt.

