Stand: 12.02.2025 15:00 Uhr Schockanruf bringt 87-Jährige um 15.000 Euro

Bargeld und Schmuck im Wert von 15.000 Euro haben Betrüger durch einen Schockanruf bei einer 87-Jährige in Tessin (Landkreis Rostock) erbeutet. Laut Polizei wurde die Frau von einem angeblichen Anwalt angerufen und darüber informiert, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt habe. Sie sei im Krankenhaus und könne dieses nur gegen Kaution wieder verlassen. Die alte Dame übergab an der Haustür Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von 15.000 Euro. Erst, als sie am Abend mit ihrer Tochter telefonierte, bemerkte sie den Betrug. Laut Polizei wurden im Landkreis Rostock am Dienstag insgesamt drei Schockanrufe gemeldet. In zwei anderen Fällen bemerkten die Angerufenen den geplanten Betrug und beendeten die Gespräche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.02.2025 | 16:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock