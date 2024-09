Stand: 02.09.2024 14:47 Uhr Rund 700 Teilnehmer bei "rescueDays" in Güstrow erwartet

Die rund 700 Männer und Frauen gehören zu Feuerwehren und technischen Hilfsdiensten aus 30 Ländern und werden von 10. bis 13. Oktober in Güstrow (Landkreis Rostock) erwartet. Austragungsorte sind das Speedwaystadion und das angrenzende Landesförderzentrum Hören. In jeweils zweitägigen Kursen lernen und trainieren die Teilnehmer neueste Rettungstechniken beispielsweise mit brennenden Bussen, LKW oder anderen Fahrzeugen. Auch das schnelle Öffnen von Türen und Fenstern aller Größen und Systeme steht auf dem Programm. Dazu gibt es umfangreiche Einweisungen in neues Rettungsgerät sowie Softwarelösungen für die Alarmierung im Ernstfall. Die diesjährigen "rescueDays" werden organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow in Zusammenarbeit mit Weber-Rescue-Systems - einem weltweit tätigen Unternehmen für Rettungstechnik und Ausbildung.

