Stand: 17.11.2024 12:05 Uhr Rostockerinnen und Rostocker leben gern in der Hansestadt

In der jüngsten Erhebung des statistischen Amtes der Europäischen Union (EUROSTAT) von 2023 gaben 94 Prozent der Rostockerinnen und Rostocker an, zufrieden mit ihrer Stadt zu sein. Damit landet die Hansestadt auf dem achten Platz der insgesamt 83 befragten Städte aus ganz Europa. Zudem bewerteten 97 Prozent der Teilnehmenden Rostock als guten Wohnort für Menschen im Allgemeinen. Auch von Familien mit jüngeren Kindern und älteren Menschen wird die Stadt als lebenswerter Ort wahrgenommen. In beiden Kategorien gehört Rostock zu den europäischen Top 10. Drei von vier Befragten nehmen Rostock als offen gegenüber queeren Menschen wahr. Damit liegt die Stadt an der Warnow hinter größeren deutschen Städten wie Hamburg, Berlin und München. Dass Zugewanderte aus dem Ausland in ihrer Stadt gut leben können, finden knapp zwei Drittel der Teilnehmenden.

Herausforderungen bei der Suche nach Jobs und Wohnungen

Eine Schwierigkeit in Rostock sehen die Einwohnerinnen und Einwohner darin, einen Job zu finden. Nur jeder Dritte empfindet die Jobsuche laut Umfrage als eher einfach. Bei der Wohnungssuche sind es noch weniger. Nur 17 Prozent der Befragten denken, dass es leicht sei, eine erschwingliche Wohnung zu finden. Beim psychosozialen Wohlbefinden sieht es besser aus. Insgesamt 76 Prozent fühlten sich im vergangenen Jahr wenig bis nie einsam. Damit führt Rostock unter den sieben deutschen Städten, die an der Umfrage teilnahmen, und liegt europaweit auf dem dritten Rang hinter Budapest (Ungarn) und Tirana (Albanien). Insgesamt nahmen 856 Rostockerinnen und Rostocker ab 15 Jahren an der Befragung teil. Diese führt die EU seit knapp 20 Jahren durch. Rostock beteiligt sich seit 2009.

