Rostocker "Warnowstromer" fällt erneut aus

Die Rostocker Fähre zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof fällt am 16. Januar erneut aus. Grund sind Wartungsarbeiten an dem Fahrgastschiff. Die letzten Fähren legen am Donnerstagvormittag um 9 Uhr in Gehlsdorf und um 09.10 Uhr am Kabutzenhof ab. Die Wartung dauere voraussichtlich bis zum Nachmittag, heißt es von der Rostocker Straßenbahn AG. Der sogenannte "Warnowstromer" ist seit rund drei Jahren im Einsatz. Seitdem sorgen reparaturbedingte Ausfallzeiten immer wieder für Kritik. Zuletzt dauerten Arbeiten an einer Rampe vor knapp einem Monat länger als geplant, weil bei dabei weitere Probleme entdeckt wurden.

