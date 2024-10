Stand: 19.10.2024 10:16 Uhr Rostocker Projekt will 100.000 kostenlose Mahlzeiten verteilen

Die Rostocker Initiative "Lernen, aber satt" versorgt Kinder, die ohne Frühstück aus dem Haus gehen, mit Mahlzeiten. Ziel des Projektes für 2024 sei es, bis zum Jahresende mindestens 100.000 Mahlzeiten an Schülerinnen und Schüler vergeben zu haben. So gibt der Verein "Gemeinsam für Groß Klein" beispielsweise jede Woche rund 350 kostenlose Frühstücksmahlzeiten für Kinder aus. "Diese Arbeit ist eine Herzensangelegenheit für uns. Wir bereiten nicht nur die Mahlzeiten vor, sondern sorgen auch dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sich hier an einen schön gedeckten Tisch setzen können", sagt Helga Ketelhohn, Vorsitzende des Vereins. Oft sei es morgens hektisch oder das Geld knapp, sodass Kinder mit Hunger zur Schule gehen, hieß es. Seit 2013 unterstützen die Stadtwerke Rostock, die Ostseesparkasse und die Wohnungsgesellschaft WIRO "Lernen, aber satt". Das Projekt ist offen für weitere Sponsoren und Vereine, die mitmachen wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.10.2024 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock