Rostocker Polizei schnappt Mitglied einer Jugendbande

Ein 14-Jähriger soll in Rostock innerhalb weniger Wochen als Teil einer Gruppe mehr als 30 Straftaten begangen haben. Dem Jugendlichen werden seit März Raubdelikte, gefährliche Körperverletzungen sowie zahlreiche Diebstähle vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde am Donnerstagabend von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen und einen Tag später einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt an.

