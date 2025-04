Stand: 25.04.2025 14:12 Uhr Ehepaar in Neustadt-Glewe überrascht Einbrecher - Zeugen gesucht

In Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Hausbewohner in der Nacht zu Freitag mutmaßliche Einbrecher überrascht und diese so verscheucht. Wie die Polizei mitteilte, wachte das Ehepaar gegen halb 2 Uhr wegen verdächtiger Geräusche auf. Als sie beim Nachsehen im Haus ein weiteres Geräusch von der Terrasse hörten, hätten sie lautstark auf sich aufmerksam gemacht und im Wohnzimmer eine leicht geöffnete Terrassentür gefunden. Daraufhin hätten sie die Polizei alarmiert. Von den vermeintlichen Einbrechern fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/41 10 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Der Vorfall ereignete sich in der Ahornstraße.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 25.04.2025 | 17:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim