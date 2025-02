Stand: 24.02.2025 14:25 Uhr Rostocker Heide: Jagderlaubnisscheine ausgeschrieben

Jägerinnen und Jäger können ab sofort ihr Gebot für einen sogenannten Begehschein in der Rostocker Heide abgeben, so das Stadtforstamt. Ein Begehschein ist eine entgeltliche Jagderlaubnis für einen bestimmten Bezirk im Jagdjahr 2025/26. In allen Jagdbezirken der Rostocker Heide können Rot-, Dam- und Schwarzwild geschossen werden. Die Begehscheinen erlauben sowohl die Einzel- als auch die Gesellschaftsjagd. Die Jägerinnen und Jäger dürfen dabei ausschließlich bleifreie Munition nutzen. Bis zum 17. März müssen die Gebote eingereicht werden. Es gibt zehn verschiedene Jagdbezirke, das Mindestgebot für die kleinsten Bezirke beträgt 400 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock