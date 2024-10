Stand: 08.10.2024 14:38 Uhr Rostocker Erzieherin erläutert Kita-Petition im Bundestag

Die Rostocker Erzieherin Katja Ross hat am Montag im Petitionsausschuss des Bundestags die von ihr gestartete Petition für bundesweite Verbesserungen in den Kitas vorgestellt. Es gehe ihr um bundesweite Mindestpersonalstandards, einen besseren Ausbau der Kitaplätze, bessere Fachberatung und neue Fachkräfte, die die Erzieher unterstützen, so Katja Ross. Mit 216.000 Unterschriften hat die Petition mehr Unterstützung bekommen als jede andere Petition, die in in diesem Jahr in Berlin eingereicht wurde. Die Anhörung im Ausschuss fand kurz vor der geplanten Verabschiedung des dritten "Kita-Qualitätsgesetzes" statt. Sie steht am Donnerstagabend auf der Tagesordnung des Bundestags. Ob im Gesetz Vorschläge aus der Petition übernommen werden, stand laut Katja Ross noch nicht fest.

