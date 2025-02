Stand: 21.02.2025 06:55 Uhr Rostock: Barkasse zu verschenken

Der Förderverein des Landschulheims "Jugendschiff Likedeeler" in Rostock trennt sich von einem Boot seiner kleinen Traditionsflotte. Die vor gut 60 Jahren gebaute Barkasse "Mariken" steht im Internet zum Verkauf. Es ist das Geld, das für eine endgültige Sanierung fehlt. Kurz nachdem der Verein im Jahr 2020 die "Mariken" von einer Familie aus Mecklenburg-Vorpommern geschenkt bekam, offenbarten sich diverse Mängel. Der undichte Rumpf wurde in tausenden Stunden ehrenamtlicher Arbeit aufwendig repariert. Bug, Heck und Spanten erneuert. "Die Kosten stiegen und stiegen", sagt der Cheftechniker des Likedeeler-Vereins, Felix Schilling. Als die mehr als 60 Jahre alte Barkasse schließlich wieder schwimmfähig war, schätzte ein Bootsbauer die weiteren Sanierungskosten auf gut 80.000 Euro. Zuviel für den Verein. Deswegen nun die Anzeige im Internet. Man würde die Barkasse auch verschenken, wenn sie in Hände käme, die sie als maritimes Erbe bewahrten, hieß es vom Verein.

