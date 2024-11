Stand: 14.11.2024 11:41 Uhr Rostock: Weihnachtsbaum aus Langhagen aufgestellt

Am Kröpeliner Tor in Rostock ist der traditionelle Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Dieses Jahr ist die Wahl auf eine etwa 18 Meter hohe Colorado-Tanne gefallen, nach Angaben der Großmarkt Rostock GmbH ist der Baum etwa 18 Meter hoch und rund drei Tonnen schwer. Mit spezieller Krantechnik ist die Silbertanne auf ihren Platz gehoben worden. Sie stammt von einem Privatgrundstück in Langhagen (Landkreis Rostock) bei Teterow. Das Ehepaar, das den Baum gespendet hat, sagte NDR 1 Radio MV, sie seien froh, dass er in Rostock seinen ehrwürdigen Abschluss findet. Die mehr als 30 Jahre alte Tanne sei leider zu groß geworden, künftig hätte das Fundament des Hauses darunter gelitten. Laut Großmarkt wird der Weihnachtsbaum nun geschmückt und soll während des Weihnachtsmarktes ab dem 25. November erleuchtet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock