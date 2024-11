Stand: 11.11.2024 10:38 Uhr Rostock: "Seitenwechsel" unter Goetheplatzbrücke

Seit Montagmorgen gibt es wieder einen "Seitenwechsel" bei der Verkehrsführung unter der Baustelle an der Goetheplatz-Brücke in Rostock. Darauf weist das Tiefbauamt hin. Der Verkehr läuft nun wieder jeweils einspurig auf der Richtung Südstadt führenden Fahrbahn unter der Westseite der Brücke. Auch Fußgänger und Radfahrer kommen nur auf dieser Seite unter der Brücke durch. Für Autofahrer, die von der Südseite des Hauptbahnhofes in Richtung Südstadt wollen, gibt es zudem eine weitere Einschränkung. An der Kreuzung an der Stadthalle ist es nun nicht mehr möglich, links abzubiegen. Die Umleitung führt über die Erich-Schlesinger-Straße.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 11.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock