Stand: 18.04.2025 11:12 Uhr Rostock Seawolves: Knapper Sieg und Kurs auf Play-offs

Die Mannschaft von Cheftrainer Coach Przemyslaw Frasunkiewicz setzte sich bei den Skyliners Frankfurt in der Nachholpartie des 18. Spieltags mit 77:72 (62:62, 27:32) nach Verlängerung durch. Mit dem 15. Sieg in der 27. Begegnung festigten die Rostocker den sechsten Rang in der Tabelle. Das Duell verlief im ersten Viertel über weite Strecken ausgeglichen. Zwar gingen die Rostocker zwischenzeitlich mit 16:12 in Führung, der Vorsprung währte aber nicht lange. Zu Beginn des zweiten Abschnitts setzten sich die Seawolves erneut mit vier Punkten ab, bekamen dann aber in der Offensive Probleme und gerieten nach einer 9:0-Serie der Frankfurter in Rückstand. Dabei blieb es bis zur Pause. In einer auch nach dem Seitenwechsel insgesamt korbarmen Partie erwiesen sich die Seawolves erst einmal wieder als das effektivere Team und gingen mit einem knappen Vorsprung (44:42) in den Schlussabschnitt. In diesem wechselte die Führung einige Mal hin und her. Sekunden vor dem Ende sah Rostock schon wie der Verlierer aus, ehe Osborne per Dreier zum 62:62 traf und damit die Verlängerung erzwang.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.04.2025 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock