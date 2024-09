Stand: 26.09.2024 12:37 Uhr Rostock Seawolves: "Basketball macht Schule" für ganz MV

Der Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den Verein "Basketball macht Schule" gegründet, um an allen Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern den Ballsport anbieten zu können. Ziel ist es, mehr als 500 Schul-Arbeitsgemeinschaften einzurichten und damit wöchentlich rund 5.000 Kinder und Jugendliche zu bewegen. In der Hansestadt und Umgebung haben die Rostock Seawolves bereits ein vereinseigenes Jugendförderprogramm an 26 Grund- und 28 Oberschulen. 1800 Schülerinnen und Schüler trainieren pro Woche. Nun soll das Angebot ausgelagert und ausgeweitet werden. Das Ziel ist eine landesweite Grundschulmeisterschaft. Der neue Verein hat sich vor wenigen Tagen durch den Vorstand und den Aufsichtsrat der Rostock Seawolves gegründet. Bei einer Gala des Bundesligisten sind am Mittwochabend mehr als 90.000 Euro Spenden für "Basketball macht Schule" zusammengekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.09.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock