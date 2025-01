Stand: 30.01.2025 18:30 Uhr Rostock: Schifffahrtsmuseum plant zwei neue Sonderausstellungen

Das Schifffahrtsmuseum im Rostocker IGA-Park will in diesem Jahr Gäste mit zwei neuen Sonderausstellungen locken. Das gab die Crew auf ihrem Jahresempfang am Donnerstagnachmittag bekannt. Ende Juni wird die Ausstellung "Piraten" eröffnet. Sie gibt laut Museumsleiterin Kathrin Möller Einblicke in die Welt der Piraterie und ihre historische Bedeutung, unter anderem mit interaktiven Erlebnissen. Ab Mitte Oktober folgt dann die Sonderausstellung "Turnton 2047", die sich mit den Folgen des Klimawandels für die Ostsee beschäftigt. Hier könnten die Besucher visionäre Konzepte und innovative Ansätze entdecken, die die Zukunft der maritimen Welt prägen könnten, so Möller weiter. Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde und das Thünen-Institut für Ostseefischerei Rostock unterstützen dieses Projekt.

Positive Bilanz für 2024

Auf der Neujahrsversammlung zog die Schiffsbesatzung auch eine positive Bilanz für das vergangene Jahr. Das Schifffahrtsmuseum habe an den Besucherrekord aus dem Jahr 2023 anknüpfen können. Mehr als 50.000 Gäste hätten die Ausstellungen auf dem Traditionsschiff besucht.

