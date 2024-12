Stand: 11.12.2024 13:18 Uhr Rostock: Parkplätze für Mitarbeitende des neuen Behördenzentrums

Südlich des Hauptbahnhofes in Rostock stehen ab Januar 110 Parkplätze für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des neuen Behördenzentrums in der Blücherstraße zur Verfügung. Die Parkplätze am Hauptbahnhof werden bisher als Ausweichstellfläche für Besucher der Stadthalle vor allem abends und am Wochenende gebraucht und können tagsüber zusätzlich vergeben werden. Knapp 90 Interessenten haben sich nach Angaben der Stadtverwaltung Rostock bereits angemeldet. Perspektivisch soll laut der Senatorin für Stadtplanung, Ute Fischer-Gäde (Bündnis90/Die Grünen), südlich des Hauptbahnhofes ein neues Parkhaus gebaut werden.

Vier Landesbehörden in einem Haus

Am Standort des ehemaligen Polizeipräsidiums sollen bis Mitte des kommenden Jahres rund 550 Mitarbeiter verschiedener Landesbehörden einziehen. Den Anfang machten bereits die Beschäftigten der Straßenbauverwaltung. Ab März sollen dann die Mitarbeitenden des Staatliche Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg einziehen sowie ab April die des Landesamtes für Gesundheit und Soziales.

