Stand: 18.09.2024 07:40 Uhr Rostock: Parasportler aus MV in der Neptunschwimmhalle geehrt

Der Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport sowie das Landessportministerium haben in Rostock die Teilnehmenden der Paralympics aus Mecklenburg-Vorpommern geehrt. Bronzemedaillen-Gewinnerin im 100-Meter-Sprint Lindy Ave aus Greifswald, Judoka Ramona Brussig aus Schwerin und Marcus Klemp aus Rostock wurden dafür in die Neptunschwimmhalle eingeladen. Die Stadt Rostock war außerdem zwei weitere Male in Paris vertreten: durch den Kardiologen und Bundessportarzt Dr. Rolf Kaiser aus dem Südstadtklinikum sowie den Bundestrainer im Rollstuhlfechten Alexander Bondar. Sportministerin Stefanie Drese (SPD) betonte: "Auch beim Ausbau der Sportstätten machen wir im Parasport Fortschritte." So sei mit Unterstützung des Landes gerade eine neue Sporthalle an der CJD-Christophorusschule gebaut worden, die insbesondere auf Blinde und Sehschwache ausgerichtet ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 17.09.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock