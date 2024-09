Stand: 24.09.2024 16:29 Uhr Rostock: Neue Fläche für Weihnachtsmarkt-Schausteller

Für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Rostock bekommen Schaustellerinnen und Schausteller eine neue Fläche zugewiesen. Bisherige Stellplätze am Bussebart fallen weg, weil sich dort die Baustelle für den Neubau des Volkstheaters befindet. Als Alternative wird dem Weihnachtsmarkt laut Stadtverwaltung nun die Fläche zwischen dem Kröpeliner Tor Center (KTC) und der Straße "Beim Grünen Tor" zur Verfügung gestellt. Dafür sei es nötig, die Fläche mit Schotterrasen aufzuschütten und drei Bäume zu fällen. Während des Weihnachtsmarktes sei die Lange Straße zudem teilweise gesperrt, die Parkhäuser sollen aber erreichbar bleiben. Generell sei keine Fläche in der Nähe der Innenstadt ideal gewesen. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile habe sich die Fläche vor dem KTC aber als geeignete Wahl herausgestellt. Wenn der Außenbereich des Volkstheaters fertig gebaut sei, solle der Weihnachtsmarkt wieder an den Bussebart zurückkehren, allerdings in kleinerer Form als bisher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 24.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock