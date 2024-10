Stand: 30.10.2024 06:36 Uhr Rostock: Neubrandenburger Straße wird erneuert

Die Neubrandenburger Straße in der Nähe des Weißen Kreuzes im Rostocker Stadtteil Brinkmannsdorf geht in den zweiten Bauabschnitt. Nun wird die Straße südlich des Bahnübergangs umfassend erneuert. Auch neue Straßenlampen soll es geben. Das hat der Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft am Dienstagabend entschieden. Nun startet das Vergabeverfahren für den Ausbau. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im Februar kommenden Jahres. Bis Dezember 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Hauptausschuss rechnet mit Kosten von rund 720.000 Euro. Die Finanzierung übernimmt die Hansestadt ohne zusätzliche Fördermittel.

