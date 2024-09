Stand: 25.09.2024 16:44 Uhr Rostock: Mann rettet betrunkenen Rentner aus der Warnow

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstagabend im Bereich des Rostocker Stadthafens Schlimmeres verhindert werden. Gegen 17:30 Uhr informierte ein 61-jähriger Rostocker die Beamten und schilderte, dass er soeben eine hilflose Person aus dem Wasser im Bereich der Straße An der Kesselschmiede gerettet habe. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 74-Jährige zuvor unter Alkoholeinfluss ins Wasser gefallen. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn mit einer starken Unterkühlung in ein Rostocker Krankenhaust.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock