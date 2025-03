Stand: 27.03.2025 14:16 Uhr Rostock: Hausdurchsuchung wegen verfassungswidriger Symbole

In der Rostocker Innenstadt haben am Donnerstagmorgen Spezialkräfte des Landeskriminalamtes ein Wohnhaus durchsucht. Hintergrund seien Ermittlungen des Staatsschutzes wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, so ein Sprecher. Außerdem bestehe der Verdacht, dass sie gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Tatverdächtig sind laut Polizei ein 49 Jahre alter Mann sowie sein 14 Jahre alter Sohn. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Beweismittel sichergestellt, die nun im Zuge der weiteren Ermittlungen ausgewertet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock