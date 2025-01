Stand: 25.01.2025 12:35 Uhr Rostock: Förderzusage für Warnowbrücke bestehe weiter

Die Förderzusage bestehe weiter, so eine Sprecherin des BMDV auf NDR-Anfrage. Zuletzt war die Kostenprognose auf 63 Millionen Euro angehoben worden. Knapp die Hälfte soll vom Bund kommen. Auf Grundlage der ursprünglich angenommenen Kosten war zunächst eine Förderung durch den Bund in Höhe von 85 Prozent vorgesehen. Anträge zur finanziellen Aufstockung oder Verlängerung der Projektlaufzeit, die im kommenden Jahr endet, liegen allerdings nicht vor, hieß es. "Anträge auf Verlängerung der Projektlaufzeit werden i.d.R. nach fortgeschrittener Planung gestellt, wenn eine belastbare Prognose hinsichtlich des Umsetzungszeitraums vorliegt", so eine Erklärung des Ministeriums. 3,5 Millionen seien bereits in die Projektplanung und damit an die Stadt Rostock gegangen. Eine behördliche Baugenehmigung für die Warnowbrücke wurde bisher nicht erteilt. Der Baubeginn sei für 2026 vorgesehen. Die Fertigstellung der Brücke werde für Mitte 2028 geplant, so die Stadtverwaltung. Die Warnowbrücke sollte ursprünglich im Frühjahr 2025 übergeben werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock