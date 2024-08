Stand: 15.08.2024 11:49 Uhr Rostock: Derzeit keine Straßenbahnen Richtung Dierkow

Derzeit fahren keine Rostocker Straßenbahnen zwischen dem Steintor und der Dierkower Allee. Bei Bauarbeiten an Fernwärmeleitungen sind nach Angaben der Rostocker Straßenbahn AG die Fahrbahn und der Radweg am Dierkower Damm auf Höhe der Straße Am Kreuzgraben abgesackt. Vom Steintor aus fahren Ersatzbusse Richtung Dierkow. Eine Pendelbahn ist zwischen der Dierkower Allee und der Hafenallee eingerichtet. Welcher Schaden genau besteht und bis wann dieser behoben ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

