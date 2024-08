Stand: 21.08.2024 14:15 Uhr Rostock: Auto in Toitenwinkel wohl angezündet

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist ein Auto mutmaßlich angezündet worden. Der Van stand nach Angaben der Polizei auf einem Parkplatz in einem Hinterhof. Gegen Mitternacht am Mittwoch hatte ein Zeuge Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Dadurch konnte die Feuerwehr schnell am brennenden Fahrzeug eintreffen und verhindern, dass das Feuer auf ein anderes Fahrzeug übergriff. Im Heckbereich des Vans entstand ein Schaden von geschätzt 2.000 Euro. Die Ermittler gehen von einer Brandstiftung aus und werten die gesicherten Spuren aus. Die Polizei sucht auch Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Martin-Niemöller-Straße 28 Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen können.

