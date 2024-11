Stand: 09.11.2024 08:00 Uhr Rostock: Arbeiten am Kesselborn haben begonnen

Nach jahrelangen Planungen und Verzögerungen wird es nun konkret am Kesselborn - einer drei Hektar großen Freifläche direkt am Rostocker Hauptbahnhof. Wie die Ostseesparkasse (Ospa) als Investor mitteilt, sind bereits alle Kleintiere wie zum Beispiel Zauneidechsen umgesiedelt und die Baumfällarbeiten abgeschlossen worden. Noch in diesem Monat wird eine Baustellenzufahrt eingerichtet. In den kommenden Monaten soll alles so vorbereitet werden, dass im zweiten Quartal 2025 mit der Bebauung des Areals begonnen werden kann. Vorgesehen sind mehrere Bürogebäude, Wohnungen, eine Kita, ein Parkhaus, eine Sporthalle und ein Hochhaus mit 80 Metern Höhe. In dem sogenannten City-Tower sollen ein Hotel, Gastronomie und weitere Büros Platz finden. Nach Angaben der Ospa ist die Fertigstellung des gesamten Kesselborn-Areals für Mitte 2029 vorgesehen. In das Projekt, das mehrfach umgeplant werden musste, fließen etwa 150 Millionen Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock