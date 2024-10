Stand: 24.10.2024 10:28 Uhr Rerik: Nächtlicher Einbruch in einer Bäckereifiliale

Am frühen Donnerstgmorgen gegen 04:00 Uhr hatte eine Mitarbeiterin einer Bäckerfiliale im Ostseebad Rerik (Landkreis Rostock) festgestellt, dass offenbar in der Nacht Einbrecher das Geschäft heimgesucht haben. Dabei hatten sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen der Filiale in der Straße "Am Parkplatz" verschafft und Tageseinnahmen und Wechselgeld gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bad Doberan ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 24.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock