Polizei warnt: Betrüger in Rostock als Handwerker getarnt

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern, die in Rostock unterwegs sind. Am Donnerstag wurde eine 84-jährige Frau Opfer der Betrüger. Laut Polizei hatte ein bisher unbekannter Mann bei der Frau geklingelt und angegeben, dass er ihre Leitungen auf Wasserverunreinigungen prüfen müsse. Während die Rentnerin mit dem vermeintlichen Handwerker im Bad war, kam unbemerkt ein Komplize des Betrügers in die Wohnung, durchsuchte sie nach Wertsachen und flüchtete mit Schmuck der Rentnerin. Erst nachdem der angebliche Handwerker die vorgespielte Wasserprüfung beendet und die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die 84-Jährige den Diebstahl ihrer Wertsachen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, keine fremden Menschen ins Haus zu lassen und im Zweifel nach einem Firmenausweis zu fragen.

